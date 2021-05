Gwendoline Hamon, maman gaga : le fils qu'elle partage avec Frédéric Diefenthal a bien changé !

Voilà maintenant 8 ans que Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal ont divorcé ! Bien que monsieur ait quitté la capitale pour refaire sa vie dans le Sud de la France, les ex-époux continuent d'élever leur fils Gabriel (16 ans) en bonne intelligence. C'est en tout cas ce qu'affirme la populaire interprète du commissaire Cassandre (France 3) auprès du magazine Voici, dans une interview publiée le 13 mai 2021.

Dans cet entretien, Gwendoline Hamon explique que son fils vit avec elle à Paris : "Quand il y a besoin de prendre une décision, je peux compter sur son père. Son autorité est plus respectée que la mienne...", précise-t-elle avec humour. La comédienne de 50 ans peut donc observer de près les nombreux changements qui s'opèrent chez son fils adolescent, plutôt intéressé par des études de commerce que par le métier d'acteur : "Je ne suis pas du tout objective, forcément, c'est le plus drôle, le plus intelligent, le plus beau, le plus 'tout'. On a une relation très forte, a-t-elle confié en toute franchise. En ce moment, je suis émue par ce qu'il devient. Il mute, comme les variants... Sa voix, son corps, sa pilosité, c'est un mec !"

En février dernier déjà, la petite-fille du célèbre scénariste Jean Anouilh avait évoqué son fils grandissant sur un post Instagram intime. Gwendoline Hamon avait alors témoigné sa peur de voir son garçon chéri quitter la maison : "On n'y est pas mais la bestiole n'est plus si loin de l'envol ! Je ferme les yeux et le revois petit, accroché à moi, m'étranglant comme un bébé singe, drôle, énergique, tendre (...). Que ton avenir te ressemble, fougueux et courageux, libre et créatif, bienveillant et singulier, chiant quelquefois... sans frustration tu vas t'ennuyer @gabdfl."