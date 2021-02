Frédéric Diefenthal "follement amoureux" de sa compagne : joli moment... torse nu !

ll a croisé sa route au bon moment. Avant Stéphanie, Frédéric Diefenthal a été en couple avec Claire Keim , qu'il a rencontrée lors du tournage d'un épisode de la série Le juge est une femme en 1999. Il a été mariée à Gwendoline Hamon de 2004 à 2013 et a eu, avec elle, son fils aîné Gabriel. Le comédien est également papa de deux autres enfants dont on ignore le prénom et la date de naissance. Tout ce qui compte, c'est qu'il forme, avec chaque membre de sa petite tribu, la plus belle des familles recomposées...

Retrouvez Frédéric Diefenthal du lundi au vendredi, sur TF1, dans la série Ici tout commence.