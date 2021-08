Frédéric Diefenthal avec son fils : grande première en vacances, immortalisée en photo

Toujours en vacances dans le Sud de la France, Frédéric Diefenthal continue de ravir ses followers Instagram avec des clichés de famille attendrissants. Cette fois, samedi 14 août 2021, l'acteur de Demain Nous Appartient et Ici tout commence a partagé une photo à la mer accompagné de son jeune fils. Un moment père-fils que l'homme de 52 ans a tenu a marqué d'une pierre blanche sur la Toile.

"Les premières fois... première fois sur une planche dans les pas le papa", a-t-il écrit en légende photo. Un cliché où il apprend à son fils les rudiments du surf. Après avoir publié, quelques jours auparavant un tendre cliché de sa chérie Stéphanie et de son enfant à la mer, à Palavas-les-Flots précisément, le comédien continue ses vacances marathon dans une nouvelle destination aux côtes de l'océan Atlantique. Parti en famille en plein road-trip dans l'Hexagone, Frédéric Diefenthal n'a pas failli à la tâche en immortalisant chaque moment passé avec sa petite tribu. À chaque destination, une photo exclusive et parfaitement tendre fait immédiatement irruption sur son compte Instagram pour le plus grand plaisir de ses fans.