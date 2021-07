Gwendoline Hamon séparée de Frédéric Diefenthal : jolie photo de leur fils Gabriel

Malgré leur séparation survenue en 2013 au bout de dix-neuf ans d'amour, Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal seront toujours liés à vie grâce à leur fils Gabriel, aujourd'hui âgé de 16 ans. La populaire interprète de Cassandre dans la série éponyme de France 3 entretient une relation fusionnelle avec son grand garçon et c'est donc tout naturellement qu'elle lui adresse parfois des messages touchants ou qu'elle poste des photos de lui sur ses réseaux sociaux. Le 12 juillet dernier, la comédienne de 50 ans a par exemple tenu à dévoiler un cliché tout particulièrement touchant mettant en avant trois générations.

Sur la magnifique image en noir et blanc, on reconnaît Gabriel installé dans un lit et encadré par son grand-père Franck Hamon, le père de Gwendoline Hamon, et ce qui semble être son petit cousin, un jeune Léonard. "Papa, Gab et Léonard ou l'art d'être grand-père", commente la jolie rouquine, visiblement émue par ce portrait. L'occasion de constater que Gabriel est un parfait mélange de ses parents.

Depuis sa rupture avec Frédéric Diefenthal, Gwendoline Hamon a retrouvé l'amour. Elle faisait pour la première fois des confidences à son sujet au mois de mai dernier à travers les pages de Nous deux. "Mon compagnon est neurologue et il adore l'art, le cinéma, la littérature, la musique...", faisait-elle savoir. De son côté, la star de Demain nous appartient (TF1) a également refait sa vie. Il est en couple avec Stéphanie, laquelle lui a donné un deuxième fils prénommé Solahn et âgé de 3 ans. Frédéric Diefenthal est par ailleurs le papa d'une jeune fille dont on ignore tout. Il ne l'a présentée en photo sur la Toile qu'à de très rares reprises.