Frédéric Diefenthal séparé de Gwendoline Hamon : leur fils Gabriel est un mélange parfait des deux acteurs

Malgré leur séparation, Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal n'ont gardé aucun mauvais souvenir de leur union. Lors d'une interview accordée à Closer, en décembre 2014, le réalisateur avait rappelé les nombreuses qualités de son ex. "Mon fils a une maman exceptionnelle", avait-il indiqué. Et de poursuivre sur leur entente : "Malgré notre séparation, nous avons préservé un vrai dialogue."