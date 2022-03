Tomer Sisley, sa rupture difficile avec la mère de ses enfants : "Je me suis battu pour eux"

Le comédienTomer Sisley sera sur TF1 ce soir pour un nouvel épisode de Balthazar dans lequel il incarne un médecin légiste déjanté et dérangé. Les téléspectateurs le retrouveront aux côtés de Constance Labbé, qui a comblé le départ d'Hélène de Fougerolles.

Le personnage de la série est un homme célibataire et sans enfants, loin de la vie de son interprète, aujourd'hui père et compagnon d'une famille recomposée. Très proche de ses enfants, le comédien a dû faire des sacrifices et mettre sa carrière au second plan pour conserver cette proximité et un équilibre dans sa vie familiale. Aussi, il avait évoqué pour le magazine Apollo, sa séparation difficile avec la mère de ses enfants.

"J'étais en pleine séparation de la mère de mes enfants et ça ne se passait pas très bien. Et je ne voulais pas me retrouver loin de mes enfants, j'avais très peur à cette époque-là qu'en partant en tournage loin, ça allait rompre le lien que j'avais avec mes enfants qui étaient en bas âge et je ne pouvais pas trop me le permettre" s'était-il souvenu alors que l'acteur avait été approché pour tenir un rôle dans la série Game of Thrones. Un projet particulièrement alléchant que le comédien ne regrette absolument pas d'avoir refusé. En effet, une carrière entre les deux continents aurait été impossible à tenir pour l'équilibre de sa famille. "Aujourd'hui, on est une vraie famille recomposée, je suis avec la femme de ma vie, ils ont passé beaucoup de temps avec papa donc ils savent que je suis là, que je les aime et que je me suis battu pour eux"Apollo" avait-il ajouté pour Apollo.

Depuis 2017, l'acteur vit une histoire d'amour passionnée avec Sandra de Matteis, directrice d'une agence d'événementiel spécialisée dans les soirées privées haut de gamme. Le couple élève le fils de Sandra, Dino, né d'une précédente union et les deux enfants de Tomer, Liv Shaya et Levin.