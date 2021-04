Diaporama Stars à Dubaï : Nabilla, Manon Marsault , Jessica Thivenin... Pourquoi elles quittent la France

1 / 40 Stars à Dubaï : Nabilla, Manon Marsault , Jessica Thivenin... Pourquoi elles quittent la France

2 / 40 Nabilla Benattia-Vergara - Enregistrement de l'émission "Clique" présentée par M. Achour sur Canal Plus à Issy-les-Moulineaux. © Jack Tribeca/Bestimage

3 / 40 Jessica Thivenin, son mari Thibault Garcia et leur fils Maylone (1 an) vivent à Dubaï.

4 / 40 Jazz, son mari Laurent et leurs deux enfants Chelsea et Cayden vivent à Dubaï.

5 / 40 Manon Marsault a quitté la France pour Dubaï où elle vit avec son mari Julien Tanti et leurs enfants Tiago et Angelina.

6 / 40 Après Genève, Paris et Londres, Nabilla s'est installée à Dubaï. Avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an), elle profite des avantages de la ville.

7 / 40 Nabilla Benattia (enceinte) et son mari Thomas Vergara - Montée des marches du film "A Hidden Life" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2019 © Rachid Bellak/ Bestimage

8 / 40 Après Genève, Paris et Londres, Nabilla s'est installée à Dubaï. Avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an), elle profite des avantages de la ville.

9 / 40 Maddy Burciaga a quitté la France pour s'installer à Dubaï.

10 / 40 Tarek Benattia, le frère de Nabilla, vit à Dubaï avec sa femme Camélia.

11 / 40 Jessica Thivenin, son mari Thibault Garcia et leur fils Maylone (1 an) vivent à Dubaï.

12 / 40 Benjamin Samat a quitté le Sud de la France pour s'installer à Dubaï.

13 / 40 Après Genève, Paris et Londres, Nabilla s'est installée à Dubaï. Avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an), elle profite des avantages de la ville.

14 / 40 Maddy Burciaga a quitté la France pour s'installer à Dubaï.

15 / 40 Caroline Receveur et Hugo Philip arrivent à la Mairie du 16ème arrondissement à Paris pour leur mariage, le 11 juillet 2020.

16 / 40 Stéphanie Durant et Théo Soggiu à Dubaï.

17 / 40 Julien Tanti et sa compagne Manon Marsault - Soirée du 9ème anniversaire du site en ligne "AliExpress.com" (filiale d'Alibaba) à Paris le 28 mars 2019. © Veeren/Bestimage

18 / 40 Jessica Thivenin à l'avant-première de la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité "Les Marseillais Asian Tour" au cinéma Gaumont Champs-Elysées à Paris, France, le 13 février 2019. © Veeren/Bestimage

19 / 40 Après Genève, Paris et Londres, Nabilla s'est installée à Dubaï. Avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an), elle profite des avantages de la ville.

20 / 40 Après Genève, Paris et Londres, Nabilla s'est installée à Dubaï. Avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an), elle profite des avantages de la ville.

21 / 40 Après Genève, Paris et Londres, Nabilla s'est installée à Dubaï. Avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an), elle profite des avantages de la ville.

22 / 40 Nabilla Benattia-Vergara - Enregistrement de l'émission "Clique" présentée par M. Achour sur Canal Plus à Issy-les-Moulineaux le 31 janvier 2020. © Jack Tribeca/Bestimage

23 / 40 Nabilla Benattia (enceinte) et son mari Thomas Vergara - Montée des marches du film "A Hidden Life" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2019 © Rachid Bellak/ Bestimage

24 / 40 Jazz, son mari Laurent et leurs deux enfants Chelsea et Cayden vivent à Dubaï.

25 / 40 Jazz, son mari Laurent et leurs deux enfants Chelsea et Cayden vivent à Dubaï.

26 / 40 Jazz, son mari Laurent et leurs deux enfants Chelsea et Cayden vivent à Dubaï.

27 / 40 Jazz, son mari Laurent et leurs deux enfants Chelsea et Cayden vivent à Dubaï.

28 / 40 Tarek Benattia, le frère de Nabilla, vit à Dubaï avec sa femme Camélia.

29 / 40 Jazz, son mari Laurent et leurs deux enfants Chelsea et Cayden vivent à Dubaï.

30 / 40 Jazz, son mari Laurent et leurs deux enfants Chelsea et Cayden vivent à Dubaï.

31 / 40 Tarek Benattia, le frère de Nabilla, vit à Dubaï avec sa femme Camélia.

32 / 40 Benjamin Samat a quitté le Sud de la France pour s'installer à Dubaï.

33 / 40 Tarek Benattia, le frère de Nabilla, vit à Dubaï avec sa femme Camélia.

34 / 40 Jessica Thivenin, son mari Thibault Garcia et leur fils Maylone (1 an) vivent à Dubaï.

35 / 40 Manon Marsault a quitté la France pour Dubaï où elle vit avec son mari Julien Tanti et leurs enfants Tiago et Angelina.

36 / 40 Jessica Thivenin, son mari Thibault Garcia et leur fils Maylone (1 an) vivent à Dubaï.

37 / 40 Manon Marsault a quitté la France pour Dubaï où elle vit avec son mari Julien Tanti et leurs enfants Tiago et Angelina.

38 / 40 Manon Marsault a quitté la France pour Dubaï où elle vit avec son mari Julien Tanti et leurs enfants Tiago et Angelina.

39 / 40 Benjamin Samat a quitté le Sud de la France pour s'installer à Dubaï.