Diaporama : Stéphanie de Monaco : Sa belle-fille Marie affiche son énorme baby-bump, devant Louis futur papa heureux

1 / 23 Stéphanie de Monaco : Sa belle-fille Marie affiche son énorme baby-bump, devant Louis futur papa heureux

2 / 23 Ce week-end, Louis et Marie Ducruet ont une fois de plus montré leur bonheur de futurs parents. Exclusif - Marie et Louis Ducruet durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 23 Le ventre de la jeune femme s'arrondit de plus en plus et cela semble rendre le futur papa très heureux. Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Remise des prix lors du 4ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 24 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

4 / 23 Ils attendent une petite fille qui devrait naître en avril. Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Arrivées au 4ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 24 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

5 / 23 Marie Ducruet, épanouie, a été félicitée en commentaires. Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Remise des prix lors du 4ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 24 janvier 2023. © Claudia Albuquerquel/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

6 / 23 Ils semblent plus soudés que jamais et profitent de leur vie à deux avant l'arrivée de leur petite princesse. Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Arrivées au 4ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 24 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

7 / 23 Et pourront profiter des conseils de toute la famille, notamment de Stéphanie de Monaco. Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Photocall de la 3ème édition de la Fight Aids Cup à l'occasion du 45ème festival international du cirque de Monte-Carlo à l'hôtel Fairmont à Monaco le 23 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

8 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte), le prince Albert II de Monaco, Camille Gottlieb - Photocall de la 3ème édition de la Fight Aids Cup à l'occasion du 45ème festival international du cirque de Monte-Carlo à l'hôtel Fairmont à Monaco le 23 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

9 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Photocall de la 3ème édition de la Fight Aids Cup à l'occasion du 45ème festival international du cirque de Monte-Carlo à l'hôtel Fairmont à Monaco le 23 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

10 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Arrivées lors du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 20 janvier 2023. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

11 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Photocall de la 3ème édition de la Fight Aids Cup à l'occasion du 45ème festival international du cirque de Monte-Carlo à l'hôtel Fairmont à Monaco le 23 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

12 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Arrivées lors du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 20 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

13 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Arrivées lors du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 20 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

14 / 23 Camille Gottlieb, le prince Albert II de Monaco, la princesse Stéphanie de Monaco, Louis Ducruet et sa femme Marie (enceinte) - Arrivées lors du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 20 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

15 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie Chevallier, Camille Gottlieb - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Dominique jacovides / Bestimage

16 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie Chevallier - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Dominique jacovides / Bestimage

17 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie Chevallier, Camille Gottlieb - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Dominique jacovides / Bestimage

18 / 23 Exclusif - Marie et Louis Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco, Pauline Ducruet et Camille Goetlieb durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 23 juillet 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

19 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

20 / 23 Louis Ducruet et sa femme Marie, le Prince Albert II de Monaco, Camille Gottlieb - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

21 / 23 Exclusif - Louis Ducruet et sa femme Marie au photocall de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire 2022" pour la 10ème édition au palais El Badiî à Marrakech, Maroc, le 18 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

22 / 23 La princesse Alexandra de Hanovre, Camille Gottlieb, la princesse Stéphanie de Monaco, Louis Ducruet et sa femme Marie - La famille princière au balcon lors de la fête nationale de Monaco le 19 novembre 2021. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Dominique jacovides / Bestimage