Stéphanie de Monaco : Sa belle-fille Marie affiche son énorme baby-bump, devant Louis futur papa heureux

Récemment, dans une interview dans les colonnes de Gala, celui-ci avait notamment confié que lorsqu'il avait annoncé la grossesse de sa femme, toute sa famille avait pleuré et notamment ses soeurs, responsables ensuite de la Gender Reveal Party qui avait rassemblé leurs deux familles et notamment Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet, les parents du futur papa, séparés depuis 1996 et sûrement aussi ravis l'un que l'autre de devenir grands parents.

Un nouveau bébé sur le Rocher !

Et si ce nouveau rôle fait peur à Stéphanie de Monaco, elle pourra toujours demander conseil à sa grande soeur : Caroline de Monaco a déjà sept petits-enfants (Sacha, presque 10 ans, India, 7 ans, et Maximilian, 4 ans, les enfants d'Andrea Casiraghi, Raphaël et Balthazar, 9 ans et 4 ans, les fils de Charlotte, et Stefano et Francesco, 5 et 4 ans, ceux de Pierre Casiraghi ) qui doivent l'avoir bien entraînée.

Une petite princesse qui n'est pas la seule tête couronnée à naître en ce début d'année 2023 : Stéphanie, la grande-duchesse héritière de Luxembourg, devrait accoucher de son deuxième enfant en avril après son petit Charles, qui aura 3 ans en mai. Eugenie d'York, la nièce du roi Charles, aura quant à elle son deuxième enfant également cet été après August, 2 ans.