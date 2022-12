Guillaume de Luxembourg futur papa : sa femme Stéphanie dévoile son baby-bump sur d'adorables photos

La famille s'agrandit de plus en plus ! Lui-même aîné d'une fratrie de cinq enfants, le grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg est sur le point d'accueillir son deuxième bambin avec sa femme Stéphanie, en cette fin d'année 2022. Déjà parents d'un petit Charles, qui aura 3 ans en mai prochain, tous les deux semblent plus heureux que jamais, dix ans après leur mariage.

Et tout particulièrement la future maman de 38 ans, dont les nouvelles rondeurs sont plus visibles que jamais sur la photo de Noël officielle publiée par le couple sur son compte Instagram. Comme tous les membres des familles royales, l'héritier et sa femme se sont en effet plié au jeu des clichés de Noël et dans son chemisier orange, la future maman ne peut plus vraiment cacher son baby-bump.