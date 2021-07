Guillaume et Stéphanie de Luxembourg en tournée avec Charles : l'adorable prince séduit son monde !

Du haut de ses 13 mois, l'adorable prince Charles enchaîne déjà les sorties officielles ! Le 5 juillet 2021, la cour grand-ducale a dévoilé une nouvelle série de photos sur Instagram, des clichés mettant en scène le prince Guillaume de Luxembourg, son épouse la comtesse Stéphanie et leur petit garçon en pleine tournée des maisons de retraites. Les bonnes joues de Charles n'ont pas manqué de réjouir les seniors luxembourgeois, ravis d'avoir une visite royale en toute décontraction.

"Ces dernières semaines, le Couple héritier avec leur fils, le Prince Charles et Madame Corinne Cahen, ministre de la Famille, a pris l'initiative de réaliser une tournée de maisons de soins du Luxembourg pour rencontrer et s'assurer du bien-être des personnes âgées, souvent isolées et fragilisées par les aléas de la pandémie, a-t-il été précisé en légende la publication. À chacune de leur venue, le Prince et la Princesse ont exprimé leur reconnaissance auprès du personnel des centres pour les efforts consentis dans le maintien d'un cadre chaleureux autour des résidents, tout au long de cette crise. De par sa nature rieuse et enjouée, le petit Prince a également transmis beaucoup de bonheur lors de ses interactions avec les seniors."