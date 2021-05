Charles de Luxembourg en fête : à bientôt 1 an, le petit prince est à croquer devant l'objectif

Charles de Luxembourg est second dans l'ordre de succession au trône derrière son père et son grand-père le grand-duc Henri. Pour autant, ses parents espèrent bien lui offrir "une enfance normale" : "Je crois que c'est extrêmement important, le prince Guillaume a-t-il ajouté auprès de nos confrères. J'ai eu le bonheur d'avoir une enfance préservée jusqu'à un certain âge grâce à mes parents et je pense que nous allons agir de la même façon."