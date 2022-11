La princesse Alexandra de Luxembourg va se marier : son fiancé lui a offert une bague atypique

Une jolie nouvelle du côté du Gibraltar du Nord. La princesse Alexandra du Luxembourg, fille du grand duc Henri et de la grande duchesse Maria Teresa, est désormais fiancée. Âgée de 31 ans, la jeune souveraine va effectivement épouser son compagnon, Nicolas Bagory, l'année prochaine. Le lundi 7 novembre 2022, un communiqué officiel a évoqué cette information dans la joie. "Ses majestés le grand duc et la grande duchesse sont ravis de vous annoncer les fiançailles de leur fille, sa majesté royale la princesse Alexandre, à Monsieur Nicolas Bagory", peut-on lire. Toutes nos félicitations aux amoureux !

Le mariage aura lieu au printemps prochain

Mais qui est donc l'heureux élu ? Nicolas Bagory, 33 ans, a grandi en France, en Bretagne, et a étudié les sciences politiques. Il travaille aujourd'hui dans des projets sociaux-culturels. Quand aura-t-il la chance et le bonheur de dire "oui" à sa chère et tendre ? "Le mariage aura lieu au printemps prochain, en 2023, poursuit le Palais Grand-ducal. Les deux familles se joindront avec joie au couple, pour les entourer de leur amour". Un portrait officiel accompagne ce fameux communiqué. On y découvre la princesse Alexandra du Luxembourg dans les bras de son compagnon, Nicolas Bagory, mais aussi, et surtout, la bague de fiançailles que ce dernier a offert à la jeune femme !