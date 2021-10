Tessy Antony de Nassau et le prince Louis, la paix retrouvée : les ex réunis pour un grand jour

C'est une joyeuse famille (royale) recomposée qui s'est réunie samedi ! Le 30 octobre 2021, à l'occasion du baptême religieux de son petit dernier, l'ancienne princesse Tessy Antony de Nassau avait convié son ex-mari le prince Louis de Luxembourg et sa compagne. Après un divorce quelque peu tendu prononcé il y a maintenant deux ans, les parents des princes Gabriel et Noah de Nassau (14 et 13 ans) semblent désormais s'entendre à merveille.

Les bonnes nouvelles et événements réjouissants s'enchaînent pour Tessy Antony-de Nassau : non seulement elle a épousé son entrepreneur suisse Frank Floessel au mois de juillet, mais elle a dans la foulée donné naissance son troisième enfant (son premier avec son mari actuel) le mois suivant : un petit garçon né fin août et baptisé Theodor. Le 30 octobre, l'heure était venue de le baptiser.

"Mon beau Theodor, bienvenue dans la Communauté Chrétienne mon ange. Sois béni, heureux et profite toujours d'une bonne santé, a-t-elle commenté sur Instagram. Maman, Papa, tes frères Gabriel, Noah et ta soeur Julia [la fille de Frank Floessel née d'une première union, NDLR] t'aiment tant ! Avec tes six parrains et marraines, nous serons toujours là pour te guider dans les bons et les mauvais moments."