Tessy Antony-de Nassau à nouveau maman : premières photos de famille pour l'ex-princesse

Près de quatre ans après son délicat divorce d'avec le prince Louis de Luxembourg, Tessy Antony De Nassau a bel et bien tourné la page de sa première vie royale. Pour autant, la Luxembourgeoise semble conserver le nom "de Nassau"... Lorsque son divorce d'avec le prince Louis, troisième fils du grand-duc Henri et de la grande-duchesse María Teresa, avait été prononcé le 4 avril 2019, après deux ans de difficiles négociations, la famille grand-ducale avait retiré à la jeune femme son prédicat d'Altesse Royale et son titre de princesse. En revanche, elle lui avait accordé la "faveur particulière" de garder le nom "de Nassau", celui que portent ses fils.

Le prince Louis du Luxembourg (Louis de Nassau) a lui aussi refait sa vie. Le petit frère du prince héritier Guillaume a annoncé ses fiançailles avec la belle Française Scarlett-Lauren Sirgue en avril dernier.