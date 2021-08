Tessy Antony de Nassau maman : l'ex princesse du Luxembourg a accouché

Bonne nouvelle, Tessy Antony vient d'accoucher. L'ancienne princesse du Luxembourg a donné naissance à un petit garçon. Précédemment mariée au prince Louis du Luxembourg - de 2006 à 2019 -, elle a annoncé avoir accouché d'un garçonnet prénommé Theodor avec son mari, le businessman suisse Frank Floessel, qu'elle a épousé le mois dernier.

Par le passé et lors de sa relation avec le prince Louis, Tessy Antony avait déjà accueilli un deux fils, le prince Gabriel (14 ans) et le prince Noah (13 ans). Frank Floessel était lui aussi déjà devenu papa, d'une fille prénommée Julia. "Frank, nos enfants et moi sommes très heureux d'annoncer que notre petit haricot est arrivé. Theodore est en pleine santé et très actif ! Nous sommes submergés de joie", a tendrement indiqué Tessy Antony sur Instagram, le 26 août 2021.