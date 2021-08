Diaporama Tessy Antony-de Nassau à nouveau maman : premières photos de famille pour l'ex-princesse

Tessy Antony De Nassau pose avec son mari Frank Floessel et leur fils Theodor sur Instagram, peu après la naissance du bébé.

Tessy Antony De Nassau le jour de son mariage avec Frank Floessel, entourée de ses fils les princes Gabriel et Noah, et de Julia, sa belle-fille. Sur Instagram, juillet 2021.

Le prince Louis et la princesse Tessy de Luxembourg - Proches et membres de la famille au mariage civil du prince Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stephanie de Lannoy a Luxembourg. Le 19 octobre 2012