Diaporama Tessy Antony de Nassau et le prince Louis, la paix retrouvée : les ex réunis pour un grand jour

Tessy Antony de Nassau et le prince Louis, la paix retrouvée : les ex réunis pour un grand jour

Le prince Louis et la princesse Tessy de Luxembourg au mariage religieux du prince Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stephanie de Lannoy à Luxembourg.

Tessy Antony de Nassau et son mari Frank Floessel au baptême de leur fils Theodor, avec le prince Louis de Luxembourg et sa fiancée Scarlett-Lauren sur Instagram, le 30 octobre 2021.

Tessy Antony de Nassau et son mari Frank Floessel sur Instagram, le 30 octobre 2021.

Tessy Antony de Nassau, son mari Frank Floessel et leur fil Theodor sur Instagram le 18 octobre 2021.

Prince Louis de Luxembourg et la princesse Tessy - Mariage de la princesse Alix de Ligne et Guillaume de Dampierre, en l'église Saint-Pierre à Beloeil, en Belgique. Belgique, Beloeil, 18 juin 2016

La princesse Alexandra et le prince Noah de Luxembourg, la princesse Tessy, le prince Gabriel de Luxembourg et le prince Louis de Luxembourg - Mariage civil du prince Felix de Luxembourg et de Claire Lademacher a la Villa Rothschild a Koenigstein im Taunus, le 17 septembre 2013.