"La naissance prévue pour le mois d'avril" : Deuxième bébé en vue pour un couple royal, la famille en extase

Né en 2020, le petit garçon devrait bientôt avoir un compagnon de jeu privilégié, l'occasion parfaite pour lui de faire tourner ses parents et ses grands-parents (le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa) en bourrique !

Il faut d'ailleurs préciser que ceux-ci ont d'autres petits enfants : leur deuxième fils Felix est l'heureux papa d'Amalia, 8 ans et Liam, presque 6 ans, et leur troisième garçon, le prince Louis, a deux ados, Gabriel 16 ans et Noah, 15 ans.

Leurs deux cadets, Alexandra et Sebastien, ne sont pas encore mariés et n'ont pas d'enfants. Il faut dire que la jeune femme, qui n'a que 31 ans, est très concentrée sur ses études et a obtenu plusieurs diplômes aux Etats-Unis, à Paris et à Dublin. Le cadet, quant à lui, est récemment entré dans l'armée britannique, dans les Irish Guards !

En tout cas, un beau ciel bleu plane sur le grand-duché du Luxembourg ces derniers temps, après plusieurs semaines éprouvantes. En effet, le prince Louis, âgé de 36 ans, a récemment divorcé de la mère de ses deux garçons qu'il avait épousée en 2006 et avait prévu de se remarier en 2022 avec une avocate française, Scarlett-Lauren Sirgue, qui a finalement rompu leurs fiançailles en février dernier, créant un scandale dans la monarchie.