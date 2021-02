Stéphanie de Luxembourg fête ses 37 ans : nouvelles photos craquantes avec Charles, son bébé de 9 mois

Violoniste passionnée, la comtesse tente, tant bien que mal, de transmettre à son fils son amour pour la musique classique. C'est en revanche avec papa que le petit Charles commence et termine ses journées : "Chaque soir je suis là et je peux profiter de Charles. Et m'investir, en tant que père moderne, dans toutes les tâches ! Je me lève la nuit, c'est moi le matin qui m'occupe de lui avant de passer le relais à partir de 8 heures, le grand-duc de 39 ans avait-il confié, à Point de vue toujours. J'ai énormément de chance."

Une enfance "presque" normale

Stéphanie de Lannoy avait 28 ans lorsqu'elle a officiellement rejoint la famille royale luxembourgeoise, en épousant le prince Guillaume le 20 octobre 2012. Le 10 mai 2020, le couple a eu la joie d'accueillir son premier enfant avec la naissance du prince Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, second dans l'ordre de succession au trône de Luxembourg, derrière son père et son grand-père, le grand-duc Henri.

Pour autant, ses parents espèrent bien lui donner "une enfance normale". "Je crois que c'est extrêmement important, le prince Guillaume a-t-il ajouté auprès de nos confrères. J'ai eu le bonheur d'avoir une enfance préservée jusqu'à un certain âge grâce à mes parents et je pense que nous allons agir de la même façon."