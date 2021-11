Maria Teresa de Luxembourg à coeur ouvert : son grand regret concernant ses enfants

Le temps d'une tournée de promotion, la grande-duchesse s'est éloignée de son palais. A l'occasion de ses 40 ans de mariage avec le grand-duc Henri, Maria Teresa de Luxembourg est revenue sur leur histoire d'amour dans un ouvrage préparé avec son ami Stéphane Bern. Un livre intitulé Un amour souverain (éditions Albin Michel), sur lequel elle s'est confiée auprès du magazine Point de vue du 17 novembre 2021.

Ce livre, la grande-duchesse l'a voulu tel un album de famille dans lequel ses enfants sont bien sûr mentionnés : le grand-duc héritier Guillaume (40 ans), le prince Félix (37 ans), le prince Louis (35 ans), la princesse Alexandra (30 ans) et le prince Sébastien (29 ans). Maria Teresa de Luxembourg confie alors son regret de ne pas avoir été assez présente pour eux, accaparée par ses missions officielles : "Bien sûr, à certains moments mes enfants auraient aimé me voir davantage et moi j'aurais aimé passer plus de temps avec eux. Je ne le pouvais pas parce que j'avais une vie officielle, a-t-elle expliqué auprès de nos confrères. Cette nécessité de prioriser est un déchirement pour les femmes."

Une absence que ses enfants ne lui ont "jamais" reproché : "Ils sont adorables, pleins d'amour et de délicatesse. Ils ont grandi en comprenant que nous avions fait tout ce que nous pouvions pour eux, en menant des vies particulières et compliquées. Nous avons beaucoup parlé ensemble." La grande-duchesse se souvient notamment d'un départ pour un voyage humanitaire au Burundi. Partagée entre l'enthousiasme de cette nouvelle mission et la culpabilité de devoir à nouveau quitter ses enfants, c'est finalement sa fille Alexandra qui l'a poussée dans la voiture en lui lançant : 'Vas-y maman, ces enfants t'attendent.'"

Ses enfants devenus adultes, et parents à leur tour, Maria Teresa de Luxembourg s'accorde davantage de temps pour elle. "Depuis trois ou quatre ans, je prends du temps pour moi, que cela soit compris ou pas. J'arrive à un moment de ma vie où je suis très heureuse de ne pas me soucier des opinions autour de moi", explique-t-elle en toute franchise, distillant au passage quelques leçons de vie : "Il faut se nourrir soi-même, c'est vital, pour mieux servir, être plus disponible." Un conseil qui s'applique aussi bien pour les grandes-duchesses que pour n'importe qui !