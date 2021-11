Charles de Luxembourg, toujours aussi craquant : adorable câlin avec la grande-duchesse

Le 11 novembre déjà, le prince Charles avait fait une apparition remarquée sur le compte Instagram de la cour grand-ducale. Un nouveau portrait de famille officiel avait été dévoilé à l'occasion des 40 ans du prince Guillaume. Le petit garçon avait alors - une fois de plus - pris la pose avec un large et adorable sourire.

Pour rappel, Charles, prince de Nassau et de Bourbon-Parme, est second dans l'ordre de succession au trône de Luxembourg, derrière son père et son grand-père, le grand-duc Henri. Pour autant, ses parents espèrent bien lui donner "une enfance normale". "Je crois que c'est extrêmement important, le prince Guillaume avait-il expliqué au magazine Point de vue en décembre 2020. J'ai eu le bonheur d'avoir une enfance préservée jusqu'à un certain âge grâce à mes parents et je pense que nous allons agir de la même façon." Une enfance préservée, mais pas coupée du public pour autant ! Heureusement, il aurait été dommage de ne pas voir grandir l'adorable Charles.