Diaporama Charles de Luxembourg, toujours aussi craquant : adorable câlin avec la grande-duchesse

Le grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg et son épouse la comtesse Stéphanie - Mariage religieux de la princesse Astrid de Liechtenstein et Ralph Worthington en l'église Duomo di Santa Maria Assunta de Orbetello en Italie. Septembre 2021

Plantation d'un arbre en l'honneur de la naissance de son Altesse Royale le Prince Charles de Luxembourg, en présence de ses parents, le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie, du Premier Ministre Xavier Bettel, du Vice-Premier Ministre Dan Kersch, et de la Bourgmestre de la ville de Luxembourg, Lydie Polfer. Le prince Charles de Luxembourg, né le 10 mai 2020, a été baptisé le 19 septembre 2020 à l'abbaye de Clervaux. Luxembourg.

Le prince Guillaume, la princesse Alexandra, le grand-duc Henri de Luxembourg et la comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg (enceinte) - Le grand-duc Henri de Luxembourg, la princesse Alexandra, le prince Guillaume et la comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg (enceinte), assistent à la réception du Nouvel an au Palais grand-ducal à Luxembourg, le 16 janvier 2020.