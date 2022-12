"Tu n'es pas heureux ?" : Louis Ducruet futur papa "sous le choc" lors de l'annonce, son hilarante réaction dévoilée

C'est un nouveau bébé très attendu dans la famille princière monégasque : en avril prochain, Louis Ducruet et sa femme Marie agrandiront le clan grâce à leur premier enfant, une petite fille. Très heureux et pleinement épanoui, le couple s'est confié à nos confrères de Gala sur cette période de leur vie si particulière. Et sont revenus sur l'annonce de la grossesse, que le fils de Stéphanie de Monaco n'est pas prêt d'oublier...

Précisant que celui-ci désirait un enfant "depuis ses 26 ans" et surtout "avant 30 ans", le magazine a demandé au couple comment la jeune femme avait annoncé à son mari l'arrivée prochaine de leur enfant. Et n'a pas été déçu ! "J'ai tout de suite su que j'étais enceinte, j'ai fait un test pour le confirmer. Quand il est rentré à la maison, je lui ai dit : 'Ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi, tends la main'", a d'abord raconté Marie, avant que son époux ne complète en expliquant qu'il pensait qu'elle "avait acheté un petit truc dans un magasin de meubles".

Quelle n'a donc pas été sa surprise lorsqu'il a compris ce que voulait lui dire celle qu'il a épousée en juillet 2019 ! "J'étais tellement heureux, tellement choqué que je n'ai même pas réussi à pleurer. Marie s'est inquiétée : 'Mais tu ne pleures même pas, tu n'es pas heureux, tu n'es pas content ?' Ça faisait tellement longtemps que j'attendais cette nouvelle que je suis resté sans voix", raconte le jeune homme, alors que sa femme confirme l'avoir vu "en état de choc".