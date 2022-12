Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère : sa belle-fille Marie Ducruet affiche son ventre très rond en maillot

Louis et Marie Ducruet ont partagé quelques photos d'amoureux sur une plage de sable blanc. Au programme, bisous, soleil, palmiers, câlins et baby bump. La taille de celui de Marie Ducruet, dont le bas de maillot de bain imprimé léopard vient recouvrir son ventre, laisse bien penser que les amoureux devraient très prochainement être trois.

Stéphanie de Monaco aux anges

Si la nouvelle de la grossesse de Marie a réjoui les futurs parents, un membre de la famille était on ne peut plus content encore : la future grand-mère Stéphanie. C'est la toute première fois que la soeur du prince Albert expérimentera ce rôle très spécial dans une vie. Et l'entente entre belle-mère et belle-fille est au beau fixe. Une relation solide qu'une cohabitation légèrement forcée a permis de concrétiser. Après des études dans une école de commerce et deux ans passés aux Etats-Unis, Louis et Marie ont fait leur retour sur le continent européen où ils ont été accueillis par Stéphanie, chez qui ils ont vécu six mois avant de trouver leur propre appartement. Forcément, ça rapproche !