Diaporama : Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère : sa belle-fille Marie Ducruet affiche son ventre très rond en maillot

4 / 20

Exclusif - Louis Ducruet durant le shooting photo dans le cadre du projet participatif à Monaco, le 24 novemnre 2022, contre les violences faites aux femmes, avec pour parrains Louis Ducruet, David Coulthard et Pierre Frolla. Les associations SheCanHeCan et Fight Aids Monaco, avec le soutien du Comité pour la Promotion et la Protection des Droits des Femmes, ont mis à contribution les hommes et les garçonss, qui sont les acteurs centraux dans cette lutte. Ils seront photographiés avec des messages de soutien devant un fond orange, couleur symbole de la lutte contre les violences faites au femmes. Portée par les ambassadeurs Louis Ducruet, Pierre Frolla et David Coulthard, la manifestation espère rassembler les portraits de nombreux hommes unis contre les violences faites aux femmes. Chaque homme choisira le message qu'il souhaite faire passer, tel que "Un vrai mec ne bat pas sa femme" ou "Je dis NON aux violences faites aux femmes". Les participants seront aussi invités à prendre un Engagement pour l'Égalité sous la forme d'une action à réaliser au quotidien pour continuer la lutte et faire passer le message. Cette initiative, lancée pour la première fois en 2019, a pour but d'inciter la population monégasque à faire chaque jour un pas vers l'égalité. Les portraits seront visibles sur les sites de SheCanHeCan, Fight Aids Monaco et du Comité pour la Promotion et la Protection des Droits des Femmes, ainsi que sur les réseaux sociaux des associations. ClearChannel diffusera également les portraits durant la journée du 25 novembre. © Bruno Bébert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bébert/Bestimage