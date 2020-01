Louis et Marie Ducruet mariés : leur souhait de fonder une famille nombreuse

Le 27 juillet dernier, Louis et Marie Ducruet scellaient leur amour au cours d'une merveilleuse cérémonie, à Monaco. Celle qui travaille dans l'événementiel au Casino de Monte-Carlo et son mari ont accordé une interview à nos confrères de Gala, parue le 16 janvier 2020. Ils y évoquent leur vie de jeunes mariés, mais aussi leurs projets, notamment celui de fonder une famille nombreuse...

Près de six mois après son mariage, Louis Ducruet a toujours du mal à se faire à quelques détails. "Nous vivons notre vie comme nous avons toujours eu l'habitude de le faire. Mais dorénavant, les gens appellent Marie 'Madame Ducruet'. Cela me fait un petit choc à chaque fois, et en même temps, cela me rend fier", explique-t-il.

L'occasion pour Marie Ducruet de revenir sur sa rencontre avec son mari, sur les bancs de la Skema business-school, située à Sophia-Antipolis. "La première fois que je l'ai rencontré, je ne savais pas du tout qui il était. Nous étions dans une école de commerce parmi d'autres jeunes issus de familles aisées, qui montraient qu'ils avaient de l'argent. Louis était complètement à l'opposé, il était humble, très simple, très nature, c'est ce qui m'a plu chez lui. Et il continue d'être comme ça. C'est mon mari, mon chéri, mon meilleur ami aussi. J'ai l'impression que notre amour ne cesse de grandir", raconte-t-elle.

En fin d'entretien, les jeunes mariés ont exprimé leur souhait de fonder une famille. "On l'espère, mais ce n'est pas notre priorité. Nous venons de fêter nos 27 ans. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur nos carrières, mais, bien sûr, nous souhaitons avoir des enfants", apprend Louis Ducruet. Ils révèlent également vouloir une famille nombreuse. "Trois enfants, ce serait parfait", répondent-ils en choeur, d'après Gala. Dans cinq ans, le couple se verrait bien en train de pouponner : "On sera toujours à Monaco, Louis ne veut pas quitter la principauté. Avec plus de projets, de causes à défendre... et peut-être avec un enfant."

Notons que Louis et Marie Ducruet avaient accueilli un adorable chiot baptisé Pancake, dont ils parlent comme de leur "fils".

Retrouvez l'interview croisée de Marie et Louis Ducruet en intégralité dans le dernier numéro de Gala, paru le 16 janvier 2020.