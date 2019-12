Louis et Marie Ducruet : Jeunes parents, ils présentent leur nouvel "enfant"

Mariés depuis le 27 juillet 2019, Louis Ducruet et Marie Chevallier filent le parfait amour depuis leur union célébrée dans la Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco. Pour Noël, le fils de Stéphanie de Monaco a présenté tous ses voeux à ses followers sur Instagram le 26 décembre 2019 en écrivant :"Joyeux Noël de la part de la famille Ducruet". Tous deux parés d'un ravissant pull de noël, Louis et sa femme apparaissent souriants au pied du sapin.

Mais ce n'est pas tout. Sur le cliché, les jeunes mariés présentent également leur nouvel "enfant" à leurs fans. Marie serait-elle enceinte du membre de la famille princière monégasque ? Que nenni ! Le couple a adopté un ravissant chiot répondant au doux nom de "Pancake". Très attachés à leur nouvel animal, chacun des époux se qualifie d'ailleurs comme "Père" et "Mère" du chiot sur leurs comptes Instagram respectifs Perfectionnistes, leur nouvel enfant porte même son pull de Noël magnifiquement assorti à celui de ses parents.

Sur les autres photos publiées par le fils de Daniel Ducruet, on découvre Pancake ainsi que la chienne de Camille Gottlieb baptisée Léonie Jolie. La chienne de Pauline Ducruet, Mala, pose aussi fièrement devant l'objectif accompagné d'un quatrième chien (plus imposant) également habillé pour les fêtes. Des vacances placées sous le signe de l'amour et de la famille pour Louis et Marie qui annonceront peut-être (et on l'espère) l'arrivée d'un vrai bébé ?

Quelques jours auparavant, Marie a rejoint son tendre époux après la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël du palais princier. La jeune femme a célébré ses 27 ans ce 28 décembre 2019 avec son époux et ses proches.