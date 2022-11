Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère : sa belle-fille affiche son ventre rond, ses enfants réunis... sacrée soirée !

On le voit, en charmante compagnie, prendre la pose devant un décor formé par des ballons blancs et or. De nombreux proches avaient été invités pour applaudir l'homme du jour, face à son gâteau. On peut notamment reconnaître, sur les photos, sa femme Marie qui affiche un ventre bien arrondi, ses soeurs Pauline Ducruet et Camille Gottlieb, sa mère la princesse Stéphanie de Monaco mais aussi le prince Albert II de Monaco - sans Charlene ni les jumeaux. "Je suis très reconnaissant à l'idée de pouvoir célébrer mes 30 ans avec ma famille et mes amis, tous ensemble", écrit-il. Même Pancake, le chien, était de la partie. Un très bon anniversaire, donc, au futur papa...