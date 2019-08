Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet : une même "famille" avec leurs enfants

"On peut vraiment tous compter les uns sur les autres, a ajouté Michaël. Il n'y a pas plusieurs familles. On est une famille ! Je m'estime chanceux d'avoir la famille que j'ai. D'avoir tout cet amour autour de moi." La joyeuse tribu était d'ailleurs presque au complet en juin dernier, à Paris, pour soutenir Pauline Ducruet lors du lancement de sa marque de mode Alter Designs. Seul l'aîné des Ducruet, carabinier du prince Albert de son métier, manquait à l'appel : "Non pas que je n'ai pas eu envie... Mais c'est à cause de mon travail. Elle m'a prévenu trop tardivement, mon planning était déjà fait et je n'ai pas pu me libérer. Mais j'espère que je serai présent pour la prochaine collection."

Récemment, Daniel Ducruet partageait cette même vision d'une seule et même grande famille unie dans le magazine Story sur M6 : "L'autre partie de la famille, c'est quelque chose que je n'entends pas, parce qu'on est une famille", insistait-il, réitérant, comme il l'a déjà déjà fait valoir par le passé, que le clan se retrouve régulièrement "pour célébrer les anniversaires, les fêtes, parfois même Noël". "Ça n'a jamais été la partie maman et la partie papa, ça a toujours été tous ensemble", abondait Pauline.