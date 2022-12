Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère : son fils Louis Ducruet et sa femme Marie révèlent le sexe du bébé !

Ce dimanche 11 décembre 2022, Louis et Marie Ducruet se sont à nouveau emparés de leurs comptes Instagram pour partager une autre grande nouvelle de taille. Les futurs parents ont annoncé le sexe de leur bébé et c'est une petite fille qui les rejoindra dans quelques semaines. Cette grande annonce, les amoureux ont choisi de la faire en photos et vidéo, l'occasion de découvrir que Stéphanie de Monaco a retrouvé son ex Daniel Ducruet le papa de Louis (30 ans) mais aussi de Pauline (28 ans). Toute la famille entourait Louis et Marie pour cette belle journée durant laquelle leur chien a une fois de plus tenu un rôle majeur, celui de tirer des ballons roses synonyme de petite fille.