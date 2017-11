12 Coups de midi : Fabrice évoque la mort de sa femme, Jean-Luc Reichmann ému

Mardi 7 novembre 2017, l'émotion était grande sur le plateau des 12 Coups de midi (TF1). Fabrice, qui a remporté 20 000 euros grâce à un "Coup de Maître" et a élevé sa cagnotte à 31 517 euros, a rendu hommage à des proches, décédés.

Les larmes aux yeux après avoir gagné cette somme, le candidat a remercié la production et eu une pensée pour sa fille, mais pas seulement. Le père de famille a en effet perdu son épouse et plus récemment sa mère. "Je pense fort à ma maman qui était une grande fan de vous [il s'adresse à Jean-Luc Reichmann, ndlr], qui nous a laissés au moins de mai", a-t-il tout d'abord déclaré.

Touché et proche du joueur, l'animateur a répondu avec tendresse : "Je sais que vous élevez seul votre fille et que vous avez traversé des moments difficiles. Je pense à sa maman qui est là-haut, j'y pense sincèrement et c'est l'homme qui vous parle. (...) Vous et votre fille vous êtes une vraie famille, ne l'oubliez pas."

La conclusion de Fabrice a ensuite attendri tout le monde : "Je voulais simplement dire que ma fille est extraordinairement courageuse et solide. Elle a vécu des moments très durs et en vivra sûrement encore car elle doit vivre avec l'absence. C'est une petite fille merveilleuse et je l'aime très fort."

Nul doute que de leur canapé, les téléspectateurs aussi ont été très émus.