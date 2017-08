4 mariages pour 1 lune de miel : "La production a coupé des choses au montage"

Du lundi 7 au vendredi 11 août 2017, TF1 diffusait de nouveaux épisodes de 4 mariages pour 1 lune de miel. Émeline, Sabrina, Sandrine et Laurie tentaient toutes les quatre de remporter le voyage de rêve mis en jeu. Seulement, très vite, Sabrina a agacé ses concurrentes...et même les téléspectateurs ! Entre ses critiques à tout-va et les mauvaises notes attribuées aux autres mariées juges, la jeune femme est loin d'avoir fait l'unanimité, à l'instar de Lydia deux semaines auparavant. Dans les colonnes de Télé Star, Émeline a révélé les coulisses du tournage.

"Avec Sabrina, le tournage a été très compliqué, a-t-elle alors regretté. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'elle critiquait mais n'avait aucun argument pour se justifier !" Celle qui a remporté la lune de miel avec son mari Maxime a poursuivi : "Elle était faux-cul. Quand ça tournait, elle jouait la comédie mais le reste du temps, elle ne prenait pas de gants et ne faisait aucun effort, au point d'être malpolie." Et tout n'a pas été diffusé. "La production a coupé beaucoup de choses au montage", explique Émeline.

Les choses auraient pu dégénérer

En bref, entre les deux femmes, "c'était physique". Et face aux attaques de Sabrina, l'esthéticienne de 26 ans s'est contenue. "J'aurais pu faire comme elle et la critiquer sur le fait qu'elle est bien portante. Mais je ne savais pas si son surpoids était lié à des soucis de santé alors je me suis abstenue", a-t-elle confié. Et si ça n'a pas été plus loin que ça lors de la cérémonie finale, c'est parce qu'encore une fois Émeline est restée sur la réserve : "Ce jour-là, elle a eu de la chance. Je souffrais d'une migraine et je me suis contenue, les choses auraient pu dégénérer."

Rappelons que deux semaines plus tôt, un énorme clash a éclaté entre Lydia et ses trois concurrentes dans 4 mariages pour 1 lune de miel, sur TF1. Puis, la semaine passée, c'est Stéphanie qui s'était attirée les foudres des mariées juges.