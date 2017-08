4 mariages pour 1 lune de miel - violent clash : "T'es une sorcière !"

Depuis lundi 31 juillet 2017, quatre nouvelles mariées tentent leur chance dans 4 mariages pour 1 lune de miel sur M6. En fin de semaine, les candidates découvrent les notes qu'elles ont obtenues et ont l'occasion de s'expliquer avant de savoir laquelle d'entre elles a gagné une lune de miel de rêve avec son cher époux. Et comme Lydia la semaine passée, Stéphanie, qui s'est mariée sur le thème "green love" s'est attirée les foudres des trois autres jeunes femmes. En cause, ses commentaires jugés trop durs et ses mauvaises notes allant rarement au-dessus de 5/20.

Ainsi, Stéphanie a été accusée de malhonnêteté. Plus encore, pour ses concurrentes Laetitia, Gabrielle et Laetitia, la candidate est "mal élevée" et "manque de respect". La jeune mariée a même été qualifiée de "sorcière". Face à tant d'attaques, Stéphanie a assuré qu'elle n'a pas "joué pour gagner" : "J'ai donné des notes en mon âme et conscience, je ne regrette rien."

Mais elle ne s'est pas mis à dos seulement ses concurrentes. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont également estimé que la jeune femme n'avait pas joué le jeu. "Stéphanie qui parle de respect et de valeurs alors qu'elle ne connaît pas ces mots...", "Stéphanie est vicieuse et sournoise, j'espère qu'elle ne va pas gagner", peut-on lire sur Twitter.