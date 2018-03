4 mariages pour 1 lune de miel : Une grosse bagarre a failli éclater en off

La semaine du 12 mars 2018, Isabelle participait à l'émission 4 mariages pour 1 lune de miel (TF1) à l'instar de Stéphanie, Pamela et Sabrina. Peu après la diffusion de son mariage, la jeune femme a accepté de répondre à nos questions.

Ainsi, Isabelle a révélé vivre un véritable enfer depuis son passage à l'antenne. Harcelée et victime d'insultes, la candidate a été contrainte de changer de look pour échapper à ses détracteurs. Mais ce n'est pas tout : elle a également évoqué les coulisses du tournage de 4 mariages pour 1 lune de miel.

Lors de la finale, qui dure au passage "entre deux et trois heures", une bagarre a failli éclater. Pas entre les mariées-juges, non mais plutôt entre deux époux. "Je ne veux pas dire de prénom, lance d'emblée Isabelle. Une mariée a saqué un mariage et du coup le mari de la mariée saquée s'est énervé."

Ce dernier aurait alors balancé : "Je ne peux pas taper de femme, je vais taper les hommes." Ainsi, il se serait retourné contre le mari de la candidate en question. "Il a fallu qu'on les sépare et tout", poursuit Isabelle.

En un mot, la finale "ne s'est pas très bien passée"...

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.