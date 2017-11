4 mariages pour une lune de miel : Anne menacée de mort par une candidate !

Participer à 4 mariages pour une lune de miel (TF1) peut s'avérer dangereux !

Anne, qui a remporté l'émission lors de la semaine du 6 au 11 novembre, a révélé au cours d'un entretien accordé à Télé Star qu'elle avait été menacée de mort... par une autre candidate : "J'ai reçu des menaces de la part d'une candidate et de sa famille. J'ai tout de suite pris contact avec le service juridique de TF1 afin qu'il s'occupe de ce problème. Depuis, la candidate en question s'est excusée", a-t-elle révélé.

Elle a ensuite expliqué qu'elle assumait tout ce qu'elle avait dit, bien que les téléspectateurs l'aient largement critiquée sur les réseaux sociaux. Malgré tout, Anne ne changerait rien à son aventure si on lui permettait de remonter le temps. "J'ai financé moi-même mon mariage !", a-t-elle ajouté, avant de revenir sur son départ précipité de la soirée de Marie et Hervé : "Des gens en culotte, des gens en short... on est à un mariage quand même. Je trouve cela déplacé."