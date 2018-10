A$AP Rocky : L'ex de Kendall Jenner révèle être friand d'orgies sexuelles...

Sacré A$AP Rocky ! Le rappeur de 30 ans, qui a sorti cette année son troisième album studio intitulé Testing, n'est pas du genre pudique et adore s'épancher sur sa vie sexuelle. Interviewé mardi 16 octobre 2018 par le magazine Esquire, l'ex-compagnon de Kendall Jenner (qu'il a fréquentée par intermittence entre 2016 et 2017) a ainsi révélé qu'il adorait organiser régulièrement des orgies sexuelles. Des sauteries qui ont lieu dans sa propriété de Beverly Hills dans le confort de son "gigantesque" lit customisé qui lui a coûté la bagatelle de 100 000 dollars.

Mieux, Rakim Mayers, de son vrai nom, a confié qu'il pratiquait ces grandes fêtes de débauche depuis son plus jeune âge. "Ma première orgie, je l'ai faite lorsque j'étais au collège. À 13 ans. (...) La première fois, ça s'est fait dans un appartement. On a pris l'ascenseur jusqu'au toit et, une fois arrivé, tout le monde a enlevé son manteau. Il y avait genre cinq filles et dix gars, et on faisait des tournantes", a-t-il ajouté, l'air de rien.

Le sexe, ce n'est plus comme c'était

Lancé, l'artiste a également expliqué qu'il s'était fait "chambrer" en raison de la taille de son sexe. "Avec un peu de chance, il ne fallait pas avoir une petite b*** car ils pouvaient vous chambrer. À cette époque, je n'étais pas le garçon le mieux monté, mais franchement, fallait me donner un peu de crédit, j'étais en 4e !", a-t-il glissé.

Friand de sexe, A$AP Rocky a néanmoins admis au cours de son interview qu'il était de plus en plus difficile pour lui de vraiment apprécier ces expériences. "Le sexe, ce n'est plus comme c'était. Avant, je trouvais qu'il était addictif de chasser les femmes. Mais maintenant que je sais que je peux tout avoir, c'est le vide absolu. Je suis trop vieux pour avoir des histoires sans lendemain. Et avec les inconnues, il faut utiliser une capote, on ne peut pas les embrasser... Il y a zéro intimité", a-t-il conclu.

Un petit coeur tout mou se cache derrière le profil du grand séducteur...