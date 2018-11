Aaron Carter : Le chanteur bientôt papa pour la première fois

Aaron Carter et Lina Valentina vont donc devenir parents après seulement quelques mois de relation amoureuse... Le chanteur avait d'ailleurs présenté sa nouvelle compagne sur les réseaux sociaux en septembre dernier, mettant ainsi fin à l'imbroglio entretenu par lui-même autour de sa sexualité.

"Je suis mentalement, physiquement et émotionnellement dans un moment tellement incroyable. J'ai finalement acheté ma première maison et je vais demander prochainement la main de ma chérie et il se peut que nous attendions un enfant... Nous avons une belle vie devant nous", a tweeté l'interprète de I Want Candy. Le site E! News a confirmé la grossesse de Lina Valentina, mardi 20 novembre 2018.

Alors que le frère de Nick Carter (du groupe Backstreet Boys) est dans un état d'euphorie, il a tout de même passé beaucoup de temps à se clasher sur Twitter avec les fans de... Justin Bieber ! En effet, Aaron Carter (30 ans) a dit que son jeune confrère mettait à peine ses pas dans les siens et il a reçu un torrent de commentaires négatifs. "Je suis dans cette industrie depuis avant sa naissance. J'ai eu des moments difficiles et j'ai toujours rebondi. Je suis en construction. J'ai ouvert la voie. Ces gamins ne m'ont jamais rendu hommage. Je suis disque d'or dans 10 pays et mon dernier single a fait 100 millions de streams. (...) Je produis ma musique et j'écris aussi et réalise mes vidéos. J'ai vendu 10 millions de disques avant que ce gamin naisse", a-t-il répondu.

Le chanteur a sorti un nouveau disque intitulé LØVË.

Thomas Montet