Adea Shabani : Disparition inquiétante, suicide et découverte de cadavre...

C'est une histoire qui donne la chair de poule. Selon les informations rapportées par le Los Angeles Times, un corps a été retrouvé mardi 27 mars 2018 au parc Spenceville Wildlife Area (Nevada), enterré à quelques mètres sous terre. Après plusieurs jours de recherche intense, la police a toutes les raisons de penser qu'il s'agit d'Adea Shabani, jeune actrice de 25 ans disparue le mois dernier. Une autopsie sera bientôt pratiquée pour tenter de déterminer les circonstances de la mort et les autorités devraient prochainement confirmer l'identité de la victime.

Originaire de Macédoine, où elle avait suivi toute sa scolarité avant de faire un crochet dans la capitale française pour étudier à l'American University of Paris, Adea Shabani avait déménagé à Los Angeles il y a deux ans pour tenter sa chance en tant qu'actrice. La jeune femme avait été vue pour la dernière fois l'après-midi du 23 février à la sortie de son appartement hollywoodien, sur Wilcox Avenue. Elle était accompagnée de son petit ami Chris Spotz, aspirant acteur de 33 ans. Des images de vidéosurveillance consultées par la police montrent le couple chargé de sacs de voyage sur le point de monter dans un véhicule, en route pour une destination inconnue.

Inquiets de ne plus être en contact avec Adea Shabani après son départ, ses proches ont alerté la police deux jours plus tard pour signaler sa disparition. L'investigation lancée, les autorités se sont penchées sur le profil de Chris Spotz avant de le convoquer pour un interrogatoire. Dans une déposition, le jeune homme a affirmé qu'il s'était disputé avec sa compagne le jour de leur départ. Alors qu'ils devaient se rendre ensemble à Sacramento, où vit le père du comédien, Chris Spotz aurait décidé de laisser sa compagne à Santa Clarita, à quelques kilomètres au nord de Los Angeles. Mais les détectives n'ont retrouvé aucune trace de la jeune femme, ni à Santa Clarita ni à Sacramento.

Double vie

Le profil de Chris Spotz intriguait d'autant plus les policiers que celui-ci était fiancé à une autre femme. Sa double vie a mené les enquêteurs à suivre chacun de ses faits et gestes, à décortiquer ses habitudes pour tenter de débusquer des indices, des preuves. Début mars, Chris Spotz a mystérieusement décidé de quitter la Californie pour s'installer avec son autre compagne à Fort Morgan, dans le Colorado. Alertée, la police a lancé une missive auprès de plusieurs autres postes pour informer leurs collègues qu'ils recherchaient l'acteur et son 4x4, une Toyota Tacoma. Le véhicule dans lequel Adea Shabani a été vue vivante pour la dernière fois.

Jeudi 22 mars, les autorités de San Bernardino, à l'est de Los Angeles, ont lancé un signal pour dire qu'ils avaient repéré la voiture de Chris Spotz. La police a bien tenté d'appréhender le suspect au volant de son véhicule mais celui-ci a refusé d'obtempérer, se lançant dans une folle course-poursuite avant de s'arrêter 100 kilomètres plus loin. À l'intérieur de sa Toyota, Chris Spotz a finalement décidé de se donner la mort en se tirant une balle dans la tête.

Lors d'une conférence de presse, le capitaine en charge de l'enquête a déclaré qu'il pensait qu'Adea Shabani était probablement décédée le jour de sa disparition et que Chris Spotz avait joué un rôle majeur dans sa mort. "Je pense qu'il était impliqué", a-t-il ajouté. Si le principal suspect est mort, l'investigation se poursuit et devra déterminer le mobile de Chris Spotz, ainsi qu'une éventuelle complicité.