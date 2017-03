Adèle Exarchopoulos enceinte : Une "Orpheline" sexy en cuissardes

Une apparition inattendue avec un joli ventre rond au défilé Louis Vuitton lors de la Fashion Week de Paris, collection prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018, et puis plus rien. Très discrète depuis la révélation de sa première grossesse, Adèle Exarchopoulos a publié une nouvelle photo posée sur Instagram. La célèbre actrice française de 23 ans apparaît dans un look en crochet de la nouvelle collection Balmain, assez large pour cacher son ventre et pour que l'on se demande si le cliché est récent ou non. Un baby bump se cache-t-il dessous ? Très probablement... Adèle Exarchopoulos entretient cependant avec grand soin le mystère puisque la légende associée indique seulement que cette photo a été prise dans le cadre de son nouveau film : "Orpheline promotion style. Styled by @camilleseydoux @balmain @anglomamakeup @leilaabel."

Comme toujours conseillée par Camille Seydoux, la soeur de sa grande amie Léa Seydoux qu'elle a retrouvée le 7 mars dernier au Louvre au défilé Louis Vuitton, Adèle Exarchopoulos n'a pas seulement posé dans sa robe pull en crochet mais aussi avec une paire de cuissardes qui apporte une jolie touche sexy. Camille Seydoux, enceinte également, a partagé à son tour une photo du look réussi de la future maman ainsi qu'un autre cliché d'elle posant de dos en Gucci.