Léa Seydoux : 1re apparition depuis le bébé, face à sa soeur Camille enceinte

En guise de bouquet final à cette Fashion Week, Louis Vuitton a frappé fort face aux autres grandes maisons de luxe, mardi 7 février. La célèbre griffe donnait un défilé sous la pyramide du Louvre, où elle a réuni un parterre de stars. Adèle Exarchopoulos a créé l'événement en apparaissant pour la première fois enceinte, tandis que sa BFF Léa Seydoux a offert sa première apparition publique depuis l'accouchement – Léa Seydoux est en effet maman d'un petit garçon depuis un peu plus d'un mois.

C'est radieuse que l'actrice vue dans Spectre et La Vie d'Adèle est arrivée au Louvre. Pimpante et souriante, la comédienne de 31 ans a retrouvé le feu des projecteurs et le crépitement des flashs quelques semaines à peine après son accouchement. La jeune maman, qui avait laissé bébé à la maison avec son papa André Meyer, était aussi attendue qu'espérée pour le défilé Louis Vuitton, maison dont elle est l'ambassadrice depuis un peu plus d'un an, représentant la gamme de maroquinerie mais aussi le parfum avec LV. Habillée par ailleurs en Vuitton, Léa Seydoux est apparue non loin de sa soeur Camille, elle aussi enceinte.

Pour présenter sa collection prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018, Nicolas Ghesquière avait réuni une bonne partie de ses égéries, de Michelle Williams à Jaden Smith, en passant par Jennifer Connelly. Sur le front row déjà bien garni, on a également croisé le toujours séduisant Justin Theroux (sans Jennifer Aniston), mais également Catherine Deneuve, Doona Bae (l'actrice de Sense 8), la césarisée Isabelle Huppert, Sophie Turner, Farida Khelfa, l'actrice d'American Honey Sasha Lane, Rila Fukushima, Haider Ackermann et Liya Kebede, Riley Keough, Song Jia ou encore l'ex-footballeur Hidetoshi Nakata, Marina Foïs et son compagnon Eric Lartigau, Anna Wintour, Sehun et Chiara Ferragni.