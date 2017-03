Fashion Week : Camille Seydoux, enceinte et chic avec Malika Ménard

Paris Fashion Week, collections prêt-à-porter automne-hiver 2017, Jour 3 ! Le coeur de la Ville lumière bat au rythme de ses défilés de mode. Celui d'Alexis Mabille a eu lieu ce jeudi après-midi, en présence de la sublime et omniprésente Malika Ménard et de Camille Seydoux, enceinte !

C'est officiel, Camille Seydoux va être maman - et sa petite soeur Léa, tata - ! La styliste est enceinte de cinq mois et donnera prochainement naissance à une petite fille, une partenaire de jeu toute trouvée pour son cousin George, le fils de Léa Seydoux et son compagnon André Meyer.

En attendant le grand jour de l'accouchement, Camille Seydoux retrouve la ferveur des défilés ! Elle a assisté ce jeudi 2 mars au show Alexis Mabille à la Salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de Paris. D'autres personnalités s'y sont rendues, à l'image de la journaliste et ex-Miss France Malika Ménard, récemment vue aux défilés Paule Ka, Guy Laroche et Christophe Guillarmé, la chanteuse Coeur de Pirate présente hier au défilé H&M Studio, ou encore les actrices Anne Consigny et Frédérique Bel.

Cette dernière n'a pas manqué de féliciter le créateur à l'issue de son défilé, et a immortalisé le moment avec un selfie unique en son genre.