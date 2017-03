Fashion Week : Isabelle Huppert et Houda Benyamina, matinales et radieuses

Jeudi 2 mars, 10h, Grand Palais : l'émotion était au rendez-vous ! La créatrice Clare Waight Keller a présenté sa dernière collection pour Chloé et fait ses adieux à la maison française. La réalisatrice du film césarisé Divines (sorti en août 2016) Houda Benyamina et ses acteurs Oulaya Amamra, Jisca Kalvanda et Kevin Mischel ont assisté à la fin de cette histoire d'amour et de mode.

Une autre star des 42e César s'est rendue au Grand Palais. Isabelle Huppert, nommée Meilleure Actrice par l'Académie des César pour sa performance dans Elle et prétendante au même prix aux Oscars, a découvert depuis le premier rang le dressing pensé par Clare Waight Keller pour les saisons automne-hiver 2017. Tout juste rentrée de Los Angeles, l'actrice de 63 ans avait pour voisines Emma Roberts et la chanteuse Solange Knowles.

Le top model Aymeline Valade, les actrices Ana Girardot, Clémence Poésy, Gwendoline Christie et Marie-Ange Casta, le mannequin de 17 ans Iman Pérez (fille de Vincent Pérez et Karine Silla, vue la veille au défilé H&M Studio) et Olivia Palermo figuraient elles aussi parmi les spectateurs du défilé Chloé. L'enseigne française tourne une page de son histoire et annoncera prochainement le nom de sa nouvelle directrice artistique Natacha Ramsay-Levi, bras droit du créateur Nicolas Ghesquière, est pressentie.

La Fashion Week parisienne continue avec au programme les défilés Paco Rabanne, Balmain, Alexis Mabille ou encore Isabel Marant.

La semaine de la mode s'achèvera le mardi 7 mars.