Clare Waight Keller : La créatrice quitte Chloé, sa remplaçante déjà trouvée !

La nouvelle a été confirmée par Clare Waight Keller en personne. Clare présentera le mardi 2 mars sa dernière collection (saisons automne-hiver 2017) pour Chloé. La créatrice y est arrivée en mai 2011, succédant à Hannah MacGibbon au poste de directrice artistique.

"Au cours des six dernières années, Clare a été un partenaire remarquable chez Chloé. Elle a aidé à rajeunir l'héritage de la tout première femme Chloé, Gaby Aghion [la fondatrice de la maison Chloé, NDLR], en faisant souffler un vent cool et décontracté dans la garde-robe Chloé (...). Clare a un talent unique pour diriger un grand studio aux fortes personnalités créatives. Je souhaiterais la remercier personnellement pour sa loyauté et son dévouement à Chloé", a déclaré Geoffroy de la Bourdonnaye, président de la maison (groupe Richemont), dans un communiqué adressé au site The Business of Fashion.

Selon une rumeur insistante, Natacha Ramsay-Levi, actuellement en poste chez Louis Vuitton au côté de Nicolas Ghesquière, devrait remplacer Clare Waight Keller.