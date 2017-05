Adèle Exarchopoulos maman : Après l'accouchement, la bombe est "de retour"

"Ah mais t'as accouché ?", écrit un internaute, "Il est passée où, ton ventre", surenchérit un autre. "De retour et meilleure !!!! Tu es maman maintenant. Félicitations mon amour", lui écrit un compte fan. "J'y crois pas, elle a déjà accouché, regarde comment elle est, la vérité, je suis jalouse comme jamais", commente une jeune admiratrice, alors qu'une autre demande où "est mini Doums" – référence au papa, le rappeur de L'Entourage, Doums, un proche ami de Nekfeu.

Sur Twitter, un internaute dit avoir "croisé Doums et Adèle Exarchopoulos avec leur petit", assurant qu'ils étaient "trop mignons". Pour une autre femme qui se dit danseuse, Adèle "a accouché en soum-soum, elle est revenue avec le ventre plus plat que la Belgique". Mais c'est sur Instagram que l'on trouve la preuve la plus tangible de ce carnet rose discret. Camille Seydoux, soeur de Léa et styliste d'Adèle, a posté plusieurs photos. Sur la dernière, elle qualifie sa BFF de "maman hot".