Adele fait une annonce qui va attrister ses fans !

Adele n'a plus que trois concerts à donner, sur la scène du Wembley Stadium de Londres, et sa grande tournée mondiale pour faire la promotion de son disque intitulé 25, prendra fin. La star a dévoilé qu'il s'agissait sans doute de sa dernière tournée d'une telle ampleur...

La diva britannique a écrit un mot à la main, dévoilé par des fans sur Instagram, sur lequel on apprend qu'elle ne souhaite pas refaire de tournées de ce genre. "Alors, nous y voici, après 15 mois sur la route et 18 mois à présenter 25, nous touchons à la fin. Nous avons présenté ce spectacle en Angleterre et en Ireland, à travers l'Europe et partout en Amérique, et finalement nous sommes aussi allés en Australie et en Nouvelle Zélande. Partir en tournée, c'est une chose particulière pour moi, ça ne me réussit pas particulièrement bien. Je suis vraiment quelqu'un qui appartient à sa terre et je prends tellement de plaisir dans les petites choses. Et puis, je suis dramatique et j'ai une terrible histoire avec les tournées. Jusqu'à maintenant ! J'ai fait 119 spectacles et avec ces 4 derniers, cela va m'amener à 123, ça a été dur, excitant et plaisant à faire", a-t-elle écrit.

Adele, dont la tournée a rapporté plus de 170 millions de dollars, ajoute : "Je n'ai fait cette tournée que pour vous et dans l'espoir d'avoir un impact sur vous comme des artistes en ont eu sur moi en jouant en live. Et je voulais que mes derniers concerts soient à Londres car je ne sais pas si je referai une tournée et je voulais que ma dernière fois soit à la maison. Merci d'être venu et pour toutes vos preuves ridicules d'amour et de gentillesse. Je m'en souviendrais pour le restant de ma vie. Je vous aime. Bonne nuit pour le moment. Adele."