Adele se transforme en vieille femme : Méconnaissable, mais bourrée d'humour

On peut chanter l'amour et la rupture dans des titres à l'eau de rose tout en étant l'une des personnalités les plus funky au monde. Adele, c'est un peu cela. Véritable machine à tubes, reine de la variété internationale, la chanteuse britannique est aussi l'une des artistes les plus drôles des années 2010. Et elle l'a encore prouvé à l'approche de son 30e anniversaire...

L'interprète du tube Hello, qui vient de fêter ses 29 ans le 5 mai, a en effet posté sur Instagram un montage photo d'elle en mode vieille femme. Elle y est complètement méconnaissable, flanquée d'un cardigan rose bien vieillot, de lunettes, ridées et dotée d'une vilaine coupe de cheveux décolorés. "Presque 30 ! Merci pour vos mots de soutien", écrit la star, tout en autodérision.