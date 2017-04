Adriana Karembeu : "Je devais m'affamer pour rentrer dans du 34"

Adriana Karembeu n'a que 20 ans quand son destin bascule. Alors étudiante en troisième année de médecine en Slovaquie, elle se voit proposer de devenir mannequin à Paris. La jolie blonde n'hésite pas une seconde, quitte sa mère diététicienne et un père violent pour découvrir l'univers impitoyable de la mode, son strass, ses paillettes et l'envers d'un décor parfois très cruel.

"Lorsque je suis arrivée à Paris pour être mannequin, on m'a demandé de maigrir. Ça a été un choc car j'étais considérée comme la maigre de famille", s'est-elle souvenue lors d'une récente interview pour le magazine Nous Deux, en kiosques cette semaine. Si ma taille et mes grandes jambes étaient des atouts pour défiler, je devais quand même m'affamer pour pouvoir rentrer dans du 34. Mon seul souci, c'était de rester maigre."

C'est pourquoi, bien des années après, elle s'est décidée à écrire le livre qu'elle aurait aimé trouver à l'époque pour garder la ligne de manière saine et réfléchie. La bombe de 45 ans livre donc tous ses conseils dans un nouveau livre de diététique Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour être au top et le rester, publié aux éditions Michel Lafon.

Vingt-cinq après ses débuts, l'ex-femme du footballeur Christian Karembeu s'est construit une belle carrière. "A cette époque-là, les tops models étaient des stars, nous étions traitées comme des petites fées. Un jour, je suis revenue chez ma mère et elle m'a dit : "Princesse, tu te calmes un peu". J'ai eu honte en comprenant que j'allais devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas", s'est-elle rappelée.

Projet bébé

Depuis l'ambassadrice de la Croix-Rouge a eu tout le temps de redescendre. Celle qui présente avec Michel Cymes l'émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain a retrouvé le calme et la sérénité grâce à son second mari, l'homme d'affaires André Ohanian, qu'elle a épousé en 2014. Un charmant gentleman, avec qui elle réside à Marrakech, et qui la couvre de surprise et d'attention.

Après avoir perdu un enfant l'année dernière, à sept semaines de grossesse, Adriana Karembeu n'a plus qu'un vrai projet en tête : fonder une famille. "Nous y croyons encore, et c'est quelque chose que je nous souhaite sincèrement. Avec l'âge, j'ai encore plus envie de profiter de l'existence merveilleuse qu'il me fait vivre et j'aimerais la partager avec un enfant", a-t-elle ajouté. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !

Coline Chavaroche