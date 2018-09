Adriana Karembeu maman : Première rencontre entre Michel Cymes et sa fille Nina

Michel Cymes et Adriana Karembeu étaient de retour sur nos écrans ce mardi 4 septembre 2018 sur France 2 à l'occasion de la diffusion d'un nouveau numéro de leur émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain, préenregistré alors que la belle blonde était encore enceinte. L'ancien animateur du Magazine de la santé et sa complice d'origine slovaque s'intéressaient cette fois-ci aux super pouvoirs et aux héros des temps modernes. Le duo est pour cela parti à la rencontre de personnalités comme Teddy Riner, Laurent Gerra ou encore Michèle Bernier.

Pourtant, la véritable héroïne de la série documentaire populaire de France Télé, c'était bien Adriana Karembeu. Devenue maman pour la première fois à l'âge de 46 ans, elle a donné naissance à sa fille le 17 août dernier, née de ses amours avec son mari le businessman Aram Ohanian. En toute fin d'émission, dans une séquence enregistrée après-coup, l'ex-mannequin a fait la surprise de présenter sa petite Nina à son acolyte via Facetime.

Alors que Michel Cymes se lance dans une balade à vélo, il décide de contacter Adriana. "On s'était demandé si on avait des pouvoirs extraordinaires. Moi, je sais que j'en ai mais toi, tu as trouvé la réponse ?", lui demande-t-il. Chez elle, installée sur son canapé, l'animatrice répond fièrement : "J'ai bien bossé ces derniers temps et je crois que oui, j'ai un début de réponse. Michel, j'ai l'honneur de te présenter Nina, ma fille." On aperçoit alors son adorable petite merveille blottie confortablement dans ses bras. Une image qui ne manque pas d'attendrir Michel Cymes qui juge par lui-même : "C'est ce qu'il y a de plus beau au monde."

"C'est surtout un pouvoir vraiment extraordinaire du corps humain", conclu Adriana Karembeu.



Jusqu'à présent, Adriana Karembeu n'avait dévoilé qu'une photo en noir et blanc de Nina qui ne révélait que son bras entouré du bracelet d'identification de la clinique où elle assurait avoir eu "un accouchement merveilleux".