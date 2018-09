Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon craque pour un vendeur de 19 ans

Du lundi au vendredi à 16h20, Sophie Davant anime son émission de brocante Affaire conclue sur France 2. Ce mardi 4 septembre 2018, l'animatrice accueillait de nouveaux vendeurs venus avec l'espoir de se débarrasser d'un objet de valeur (ou pas) contre une jolie somme d'argent. Pourtant, ce jour-là, ce n'est pas l'objet en question qui était convoité mais plutôt son propriétaire.

Parmi les acquéreurs potentiels et réguliers du programme, on retrouve Pierre-Jean Chalençon, le sosie non officiel du chanteur Michel Polnareff. L'acheteur s'est complètement laissé aller à la vue de Nicolas, 19 ans.

Le jeune homme était venu tenter sa chance en présentant une gravure représentant la mort de Napoléon Ier. Mais le tableau n'a pas suffi pour détourner l'attention de Pierre-Jean Chalençon, subjugué par son physique : "Ah oui, vous êtes bien foutu. (...) Vous faites de la muscu ? Vous avez des tatouages, je vois. Vous êtes pas mal", déclare-t-il après à peine quelques secondes face à Nicolas. Charmé, il a même du mal à arrêter de le complimenter : "Il est superbe, il n'y a rien à dire."

S'il refait un cours d'histoire autour de Napoléon, Pierre-Jean Chalençon n'aura toutefois pas été convaincu par l'objet historique. C'est finalement Alexandra Morel qui l'obtiendra contre 100 euros. Une bonne affaire pour cet étudiant qui espérait en tirer au moins 50 euros.